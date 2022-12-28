Akıncılar Derneği’nin genel kurulunda başkanlığa Mustafa Atasoy getirildi. Daha önce DATEM Genel Başkanlığı ve Akıncılar Teşkilat Başkanlığı görevlerini yapan Atasoy. İl başkanlığı görevini yürüten Mustafa Çağdaş'tan görevi teslim aldı.

Akıncılar Derneği Başkanı Mustafa Çağdaş’ın Akıncılar Derneği Yüksek istişare Heyeti Üyeliğine seçilmesinin ardından görevi Mustafa Atasoy'a devrettiği bildirildi.

Hafta sonu İstanbul Fatih’te düzenlenen Akıncılar Derneği Yüksek İstişare Kurulu ve İl Başkanları Toplantısı öncesi görev değişikliği gerçekleştirildi.



(Haber Merkezi)

