Genç çiftin evlilik yolunda attığı ilk adımın töreni Hanoğlu Konağı’nda gerçekleşti. Nişan törenine, Akın ve Demirel ailelerinin yanı sıra genç çiftin yakın arkadaşları da katıldı. Müzikler eşliğinde başlayan törende davetliler gönüllerince eğlenirken, damadın kız kardeşi Büşra Akın ise şarkılarıyla törene renk katan isim oldu. Genç çiftin nişan kurdelelerini ise gelin adayı Sevgi Demirel’in dedesi Hüseyin Demirel kesti.

ÇORUM HABER, Akın ve Demirel ailesini tebrik eder, genç çifte bir ömür boyu mutluluklar diler. (Rıfat KARA)

