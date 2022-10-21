Çorum Barosu Konferans Salonu’nda gerçekleşen ruhsat törenine Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı, Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, Genç Avukatlar Meclisi Başkanı Av. Erkan Kabakcı, Baro Yönetim Kurulu üyeleri, Külcü ailesi ve avukatlar katıldı. Avukatlık yeminini yaparak ruhsat alan genç avukata cübbesini ise Av. Nihat Ahıskalıoğlu giydirdi.

Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı, törende yaptığı konuşmada avukatlık mesleğine adım atan meslektaşını tebrik ederek, görevinde başarılar diledi.



(Nurdan AKBAŞ)

