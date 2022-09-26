Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş Sungurlu İşletme Şefliği'nden emekli olan Akif Akcan hayatını kaybetti.

Sungurlu’da Fotoğrafçılar arastasında esnaflık yapar Akif Akcan’ın geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Akif Akcan düzenlenen cenaze töreninin ardından sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Uğur GÖRKEM)

