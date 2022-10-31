İYİ Parti Genel Merkezi’nin aldığı karar uyarınca Oğuzlar ve Dodurga İlçe kongrelerini tamamlayan İYİ Parti Çorum İl Teşkilatı’nda Boğazkale, Alaca ve Mecitözü İlçe genel kurulları da büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı başta olmak üzere İl ve Merkez İlçe yöneticilerinin de katılımı ile Alaca’da düzenlenen kongrede Hilmi Akça, Boğazkale’de Ömer Tanışık ve Mecitözü’nde ise Hüseyin Koca güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi.

İl Başkanı Özsaçmacı yeniden göreve seçilen Akça, Tanışık ve Koca ile yeni yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek partiyi 2023 seçimlerinde başarıya taşıyacaklarına inandıklarını vurguladı.



(Volkan SINAYUÇ)

