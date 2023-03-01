Son 8 maçında galibiyet sevinci yaşayamayan Batman Petrolspor, teknik direktör Nihat Balan nezaretinde, TPAO Tesislerinde dün yaptığı antrenmanla Çorum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü. Batman ekibinde tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılırken, kart cezalısı olan forvet oyuncusu Hüseyin Çolak dışında eksik bulunmuyor.

Çorum FK maçını kazanarak galibiyet hasretine son vermek isteyen Batman Petrolspor’da Kulüp Başkanı Abdulvahap Akbaş, Çorum FK’nın grubun favorilerinden olduğunu belirtirken, “Ama bizim de alt sıralardan uzaklaşma hesabımız var. Taraftarımızın da desteği ile bu zorlu maçı kayıpsız geçmek istiyoruz” dedi.

(Hüseyin AŞKIN)

