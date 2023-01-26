Birçok insanın gerçek adını dahi bilmediği ancak tanıdığı ve sevdiği Akbaba, geçtiğimiz günlerde Ulukavak Mahallesi’ndeki evinin önünde bir otomobilin çarpması sonucu kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Mehmet Baba Tümgöz önceki gün Abdibey Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Çiftlik Mezarlığı’nda sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye; Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, bazı mahalle muhtarları ve Akbaba’yı seven çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

