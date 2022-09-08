ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Amasya'nın Merzifon ilçesinde akaryakıt istasyonu ve arsası açık artırma ile satışa çıkarıldı.

Taşınmazın bulunduğu bölge her türlü belediye imkanlarından yararlanmakta olup, taşınmaz ticaret sahasında bulunmaktadır. Taşınmaz şehrin sanayi sitesi içerisinde Çorum-Ankara yoluna çok yakın mesafededir.

2 milyon 736 bin 839 Türk Lirası muhammen bedelle satışa çıkarılan akaryakıt istasyonunun ilk satış ihalesi 11 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.

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