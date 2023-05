“Durmadan, yorulmadan ilk günkü aşkla liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın izinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2022 yılını bir çağın kapandığı, yeni bir çağın başladığı bir yıl olarak değerlendiriyoruz” diye konuşan Akar, 100 yılda yapılacak işleri Erdoğan önderliğinde yaptıklarını bildirdi.

Çorum ve Türkiye için ilk günkü aşkla çalışmalarını sürdürdüklerini, en büyük güçlerini milletten aldıklarını ve büyük Türkiye hedefine de aldıkları bu destekle ulaşacaklarını kaydeden Akar, her fırsatta vatandaşlar ve esnafa bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Siyaseti gönül alma, insanlara dokunma ve muhabbetlerine ortak olmak üzere kurduklarını belirten Akar; “Bugün merkezdeki esnafımızı ziyaret ettik. Esnaf ve vatandaşların taleplerini not aldık. Esnaflarımız gerçekten çok gayretli ve samimi bir şekilde çalışıyorlar. AK Parti teşkilatı olarak her zaman esnaflarımızın yanındayız. Göreve geldiğimiz günden bugüne her daim teşkilatımızla, esnafımızla, vatandaşımızla hep iç içeyiz.

Amacımız baki kalan bu kubbede hoş bir seda bırakmak. Bütün teşkilat mensuplarımız hamdolsun teşkilat çalışmalarını büyük bir özveri ile gerçekleştiriyor. Bizlerde bir yandan teşkilat çalışmalarımızı yürütürken, bir yandan da ziyaretlerimizi gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. Sahada olmak bütün teşkilat mensuplarımız gibi bizleri de çok mutlu ediyor. Ayrı bir enerji sağlıyor bize, aldığımız enerji ile yapacağımız çalışmalarımıza daha fazla motive oluyoruz” dedi.

Esnaf ziyaretlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın izinde çalışmalarımıza devam ettiklerini bildiren Akar: “2022 yılını bir çağın kapandığı, yeni bir çağın başladığı bir yıl olarak değerlendiriyoruz. Şöyle bir baktığımızda 100 yılda yapılacak işleri 20 yıla sığdırmış Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider görüyorsunuz. Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşları 21 yıl önce başladıkları yolda azimle devam ediyor. Attığımız her adımda milletimiz ve ülkemize güvendik. Attığımız her adımda rabbimizin rızası ve milletimizin de desteği var. Bu nedenle de çalışıp gayret göstermekteyiz” görüşüne yer verdi.

AK Parti iktidarında 20 yılda büyük hizmetler yapıldığını kaydeden Erhan Akar: “20 yıl önceki Türkiye ile şimdiki Türkiye arasında dağlar kadar fark olduğunu sizlerde görüyorsunuz. Gelişmiş bir Türkiye ile emin adımlarla hedef 2023 doğrultusunda liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın izinde ilerliyoruz. Daha güzel projelerle Türkiye’yi şaha kaldıracak çalışmalarla hedef 2023 diyoruz” şeklinde sözlerini tamamladı.

(Volkan SINAYUÇ)