14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri nedeniyle AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı'nın milletvekili aday adaylığı için istifa etmesinin ardından AK Parti’de yeni il başkanı için süreç başlatılmıştı.

Ankara'ya çağrılan AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, AK Parti İl Başkan Vekili Ali Evlüce ve İl Başkan Yardımcıları Murat Günay ile Emre Turan'ın arasından yeni il başkanı seçildi.

Bu dört ismin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından yeni il başkanının Murat Günay olduğu belirtildi. (Haber Merkezi)



