14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri'nde AK Parti’den İstanbul Milletvekili seçilen Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Mehmet Önder Aksakal, Samsun’dan Ankara’ya seyahat ettiği esnada Çorum’da rahatsızlandı.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne başvuran Aksakal, tedavisinin ardından taburcu olarak hastaneden ayrıldı.

2023 Seçimlerinde Cumhur İttifakı'na desteği

Önder Aksakal, 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde AK Parti listelerinden İstanbul milletvekili adayı oldu. Aksakal, seçim öncesindeki süreçte sivri açıklamalarıyla dikkat çekti. Bu süreçte "Deniz Gezmiş yaşasaydı Erdoğan’a oy verirdi." şeklindeki açıklaması tepki çekti. Bu açıklamadan birkaç gün sonra, “Kemal Kılıçdaroğlu 1937’de ayaklanan Seyit Rıza’nın güncel versiyonudur, bugünkü görevi budur.” ifadelerini kullandı.

Önder Aksakal, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin propaganda sürecinde tüm vatansever solcuları cumhurbaşkanı adayı, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeye çağırdı.