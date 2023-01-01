2022 yılını değerlendiren AK Parti İl Başkanı Ahlatcı, AK Parti Çorum teşkilatları olarak 2022 yılını millete hizmet yolunda dolu dolu programlarla geçirdiklerinin belirterek, Çorum’a hizmet ve yatırımlar getirebilmek adına yoğun bir şekilde çalışmalar yaptıklarının ifade etti. 2022 yılında yaptıkları en önemli etkinliklerinin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Çorum’da yaklaşık 50 bin kişiyle ağırlamak olduğuna dikkat çeken Yusuf Ahlatcı, düzenledikleri mitingindeki kalabalığın, coşkunun ve verilen mesajların günlerce ülke gündeminde yer aldığını hatırlattı.

2023’ün ise Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. Yılı olması nedeniyle geçmiş yıllardan çok daha önemli olduğuna vurgu yapan Yusuf Ahlatcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı ve liderliğini yaptığı “Türkiye Yüzyılı” vizyonuyla Cumhuriyetin yeni yüzyılına girildiğini kaydetti.

Yıl içerisinde seçimlerinin yapılacağını hatırlatan Ahlatcı, “Türkiye'yi 21 yıl boyunca, hep 'Durmak yok, yola devam.' diyerek büyüten, geliştiren, güçlendiren ve zenginleştiren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki AK Parti hükümetimiz, 'Türkiye Yüzyılı' hedefleriyle ülkemizi güçlü yarınlara taşıyacaktır” ifadelerini kullandı.

Yusuf Ahlatcı, Çorum’da da 2023 seçimlerinin geçmiş dönemlerdeki seçimlerde olduğu gibi yine AK Parti’nin zaferiyle geçeceğine inandığını belirterek, tüm Çorumluların yeni yılını kutladı.

(Haber Merkezi)

