AK Parti eski yöneticisi Bekir Şimşek’in torunlarının sünnet düğünü AK Parti’nin üst düzey yetkililerini buluştu.

Önceki dönem AK Parti Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Bekir Şimşek’in torunları, AK Parti eski Kadın Kolları Başkanı Arife Betül Gülgün ile Muzaffer Gülgün çiftinin evlatları Akif Zahid ve Atıf Taha sünnet olarak erkekliğe ilk adımı attı.

Akif Zahid ve Atıf Taha sünnetine Adalet ve Kalkınma Partisi MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir ile Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.

(Volkan SINAYUÇ)