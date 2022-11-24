İktidar partisi vekillerinin hastanede başhekim odasında basın açıklaması yapabildiğini belirterek “İktidar partisinin basın açıklaması yapacak başka bir mecrası kalmamış mıdır ki devletin makamını siyasi propaganda için işgal etmektedir?” diye konuşan YRP İl Başkanı Yakup Taş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hiçbir siyasi partinin tapulu malı olmadığını ifade etti.

PARTİ DEVLETİ VURGUSU

Devlet kurumlarının binalarının siyasi parti il binası gibi meşgul edilemeyeceğini belirten Taş, konuyla ilgili açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “Bugün artık parti devleti olmanın ağır ve bariz görünümlerini her yerde açık bir şekilde müşahede etmekteyiz. Bu durumun örneklerinden birini geçtiğimiz günlerde Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde iktidar partisi vekilleri başhekim odasında basın açıklaması yapabilmektedir.

“BU DEVLET HİÇBİR SİYASİ PARTİNİN TAPULU MALI DEĞİLDİR”

İktidar partisinin basın açıklaması yapacak başka bir mecrası kalmamış mıdır ki devletin makamını siyasi propaganda için işgal etmektedir? Bu devlet hiçbir siyasi partinin tapulu malı değildir. Bu sebeple, siyasi partinizin il binası gibi devlet kurumlarımızın binalarını meşgul edemezsiniz. Kibirle mücadele etmek düsturunu edindiği iddiası ile yola çıkmış bir siyasi partinin bugün gelmiş olduğu nokta kibri baş tacı eden bir duruma gelmiştir.

Tevazuyu düstur edinip göz ardı edilebilecek mevzular için büyük kavgalar koparan bir siyasi anlayış bu halka zulmetmektir. Hediye verme sırası bakımından geride bırakıldığını hissedenin kıyametler kopardığı bu düzen, kibrin tevazuyu aştığını bizlere göstermektedir”

