AK Parti İl Kadın Kolları tarafından düzenlenen istişare toplantısı Osmancık ilçesinde gerçekleştirildi. Toplantıda AK Parti Kadın Kolları teşkilatlarının çalışmaları değerlendirildi. Toplantıda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, siyasetin öznesinin kadınlar olduğunu söyledi. AK Parti'nin 20 yıldır iktidarda olmasındaki en büyük etkenlerden birisinin kadın kolları teşkilatları olduğunu belirten Kaya, “Kadınlarımız ahde vefayı gösteriyor.

Cumhurbaşkanımızın yaptıklarını hiçbir zaman unutmuyor. Değişken olan seçmen kitlesinde kadınlarımız en alt sırada. Çünkü kadınlarımız AK Parti'nin neler yaptığını, neler yapabileceğini daha iyi görüyor, biliyor ve ülkesini, milletini ve Tayyip Erdoğan’ın ülkesine olan sevgisini daha iyi anlıyor. Ben bu anlamda kadın kolları yöneticilerimize, sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizler gönüllü olarak, eşinizden, çocuklarınızdan, evinizden fedakarlık yaparak siyasi çalışmalar yapıyorsunuz. Günün büyük bir kısmını siyasete ayırmak, çocuklardan ayrı kalmak ve bunu yıllarca devam ettirmek kolay değil, zor bir iş” ifadelerini kullandı.

Ak Parti’nin kuruluşundan bugüne siyasetin içerisinde olduğunu anlatan Kaya, “10 yıl ilçe başkanlığı yaptım. AK Parti iktidarında devrim niteliğinde çalışmalara imza atıldı. Yapılan hizmetleri halkımıza anlatacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra halkımıza gideceğiz. Yüreklerine dokunacağız. Kadın kollarımız 2023 seçimlerinde üzerine düşen görevi layıkıyla yapacak” diye konuştu.

Tek hedeflerinin 2023 seçimlerinden zaferle çıkmak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı cumhurbaşkanı seçtirmek olduğunu dile getiren Kaya, “Bizim partimizin tek hedefi var; 2023 seçimleri Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanı olması. Burada hepimize büyük görevler düşüyor. Hem merkezi hükümetin hem de belediyelerimizin yaptıklarını halkımıza anlatacağız. Gece demeden gündüz demeden bu seçimden zaferle çıkmak için çalışacağız” dedi.

AK Parti Çorum Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir ise, “İlçe toplantılarımız, bir araya gelmemiz ve istişare etmemiz ilçe kadın kolları teşkilatlarımız için çok faydalı oluyor. Bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Aynı zamanda motive, moral, birlik beraberlik adına da bir farkındalık oluyor. İlçe başkanlarımızın birbirleri arasındaki istişaresi de oldukça önemli ve iyi oluyor. Bu toplantılar yol gösterici oluyor. Bundan sonraki toplantımızda milletvekillerimizle birlikte Çorum’da yapılacak. Toplantımıza katılan teşkilatlara teşekkür ediyorum” dedi.