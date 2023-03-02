Depremzede ailelere destek olmak, aile sıcaklığında sofralarda buluşmalarına vesile olmak amacıyla başlatılan kampanya ile ilgili bilgi veren AK Parti Çorum Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, “İl merkezimizde ve ilçelerimizde kadın kolları teşkilatlarımız ve gönüllülerimizin destekleri ile 'tencere, çaydanlık, tabak, kaşık, çatal, çay kaşığı, kase, su bardağı, çay bardağı, çay tepsisi, sofra örtüsü, ekmek bıçağı vb. malzemelerinden oluşan koliler hazırlıyoruz. Çorum'da hemşehrilerimiz yüzyılın felaketinde depremzede kardeşlerimizi hiç yalnız bırakmadı. İlk günden bu yana hep birlikte omuz omuza olmayı bildiler. Bugün bu kampanya ile yeni bir çalışma başlatmış bulunuyoruz. Bugün Ramazan öncesi yine depremzede kardeşlerimizin yanında hep birlikte olacağız.

Yaraları birlikte sarmak için başlattığımız kampanyaya destek olmak isteyen tüm hemşerilerimizi bu kampanyaya bekliyoruz. Yardımlarını ulaştırmak isteyen hemşehrilerimiz AK Parti İl ve İlçe Kadın Kolları ile iletişime geçebilir” dedi. (Haber Merkezi)

