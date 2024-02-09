Partisinin hesap yapan değil hesap veren anlayışla hizmet verdiğini vurgulayan Sarıkaya, “Allah nasip ederse inşallah Çorumumuzdan 31 Mart akşamı itibariyle 16 belediyemizin tamamını kazanarak bu anlayışa, ya Allah bismillah demeye var mıyız?

Bu heyecanla birlikte özellikle Çorum Belediye Başkanımız başta olmak üzere tüm ilçelerimizde ve tüm beldelerimizde bu anlayışa hakim kılacağımıza yürekten inanıyorum. Bizim bu çalışmalarımızı yaparken her şeyden önce hedefimizin seçim kazanmak değil milletimizin gönlünü kazanmak olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bir kez daha Çorum Belediye Başkanı'mızı ilçe belediye başkan adaylarımızı, belde belediye başkan adaylarımızı önce Allah'a, sonra sizlere emanet ediyorum.”

Editör: HABER MERKEZİ