CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, hafta başında Sungurlu OSB’de temeli atılan barut fabrikasının hukuksuz olduğunu ve CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse’nin itiraz dilekçesi verdiğini iddia etmişti. CHP milletvekili Tufan Köse kendisinin öyle bir itirazının bulunmadığını, dilekçede kendisinin isminin olmadığını savunmuştu.

İl Genel Meclisi Eylül ayı toplantısı öncesi AK Parti grubu ile bir araya gelen AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’nde 6 milyar liraya mal olacak barut, fişek ve kapsül üretim tesisi ile ilgili tartışmalara cevap vererek CHP’yi eleştirdi.

13 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çorum’a geldiğini hatırlatarak, “Bu ziyarette tamamı yerli ve milli teknoloji ile devletimizin Çorum’a yapılmasını uygun gördüğü savunma sanayine yönelik Türkiye’ye belki de tek kalemde yapılan en büyük yatırımlardan birisinin temel atma törenini gerçekleştirdik. Çorum’a ve Sungurlu’ya böyle bir tesisin kazandırılmasından hepimiz gurur duyduk. Sungurlu ilçemize kurulacak olan barut ve fişek fabrikalarının önemi şu, askerimizin, güvenlik görevlilerimizin zor şartlarda vatan savunmasında kullandığı barutu biz burada üreteceğiz. Dolaysıyla namerde muhtaç olmamak için devletimizle beraber böyle bir fabrika yapacağız” ifadelerini kullandı.

Savunma sanayine güç katacak yatırıma ilk tepkinin CHP’den geldiğini açıklayan Ahlatcı, “Evlatlarımız namerde muhtaç olmasın, ihtiyaçları buradan karşılansın diye tamamen yerli ve milli olarak yapılan bu fabrikaya karşı ilk tepki nereden çıktı diye bakıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi’nden. Böyle bir tepkinin çıkmasını kamuoyunun takdirine bırakıyorum. CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in beyanlarıyla söylüyorum, Çorum milletvekilinin buraya yapılan fabrikaya karşı kusur arar gibi talepleri olmuş, itirazları olmuş. Bunu genel başkan yardımcılarına iletmişler. Oda sanki çok büyük bir şey bulmuş gibi elinde kağıtlarla medyanın karşısına çıkmış ve Çorum’a tamamen yerli ve milli imkanlarla yapılan bu fabrikayı eleştirdi. Kusur aradı” şeklinde konuştu.

“CHP’nin bu tavrına şaşırdık mı? Şaşırmadık” diyen Ahlatcı, “Daha öncede Türkiye’ye kazandırılan binlerce projeye maalesef Cumhuriyet Halk Partisi itiraz etti. Biz kendilerine şunu söylüyoruz, “hizmeti yaparsa AK Parti yapar” bu sloganı sloganını boşa söylemiyoruz. Bu itirazla birlikte gerçek yüzlerini ortaya çıkarmışlardır. AK Parti Çorum İl başkanı olarak diyorum ki, yapılan yerli ve milli tüm hizmetlerde, tüm çabalarda, tüm emeklerde gölge etmeyin başka ihsan istemiyoruz" şeklinde konuşmasını sürdürdü.

“Kendi içlerinde anlaşamayan bir partinin Türkiye’yi yönetemeye talip oluyor”

Kendi içlerinde anlaşamayan bir partinin Türkiye’yi yönetemeye talip olduğunu anlatan Ahlatcı, şunları kaydetti; “İşin enteresan tarafı Özgür Özel bir milletvekilini referans gösteriyor. Milletvekili benim böyle bir şeyde imzam yok diyor. Arkasından CHP Genel Başkanı geliyor yatırımcı Ahmet Ahlatcı’ya teşekkür ediyor. Ne olduğu belli olmayan kendi aralarında dahi iletişim sorunu yaşayan, bilgi sahibi olmayan, böyle bir parti çok ilginçtir ki tek başına da değil, 6’lı masa ile birlikte Türkiye’yi yönetmeye talip oluyorlar. Kendi içlerinde anlaşamayan bir partinin Türkiye’yi yönetemeye talip olmasını da ayrıca kamuoyunun takdirlerine sunuyorum”