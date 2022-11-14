Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme eski Bakanı ve Kars Milletvekili Ahmet Arslan’ın da katıldığı “Teşkilat Akademisi” 2022 güz dönemi eğitim programı derslerinin Çorum etabı, geçtiğimiz hafta sonu Buhara Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Üç kademe il ve ilçe teşkilatlarına yönelik düzenlenen eğitim programına AK Parti Çorum teşkilat üyeleri yoğun ilgi gösterdi.

Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, AK Parti teşkilatlarının dün olduğu gibi bugün de büyük bir heyecan ve gayretle çalıştıklarını belirterek, “Tüm teşkilatlarımızla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkemizin önüne serdiği 'Yeni Türkiye Yüzyılı' vizyonuna hazırlanıyor, bizlerde ülkemizin ve Çorum’umuzun güçlü geleceğine giden yolda adımlarımızı güçlendiriyoruz” dedi.

Türkiye’nin en güçlü teşkilatlarından birine sahip olduklarını kaydeden Ahlatcı, “13 ilçemizde tüm kademelerimiz eksiksiz bir şekilde görevlerinin başındalar. AK Parti’nin birer neferleri olarak ilk günkü heyecan, azim ve inançla hizmet etme sorumluluğunun idraki içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Bunlarla birlikte eğitim faaliyetlerimiz de aralıksız devam ediyor. AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen, geniş bir katılımla gerçekleştirdiğimiz Teşkilat Akademisi eğitimlerimizi bu kapsamda oldukça kıymetli ve verimli buluyorum” ifadelerini kullandı.

AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen “Teşkilat Akademisi” Eğitimi Çorum programında “Türkiye YüzYılı” sunumunu Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Eski Bakanı Ahmet Aslan, “Sıkça Sorulan Sorular” sunumunu Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, “Seçim 2023” sunumunu 24 ve 25. Dönem AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili 65. Hükümet Orman ve Su İşleri Bakanlık Müşaviri Halil Ürün, “Siyasal İletişim ve Yeni Medya” sunumunu AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Avukat, Dr. Mehmet Sarı gerçekleştirdi. (Haber Merkezi)

