Edinilen bilgilere göre, yaklaşan genel seçimler öncesi saha çalışmalarını hızlandıran AK Parti'de muhtemel milletvekili aday adayları halka soruluyor. Yüz yüze ve telefonla yapılan anketlerde olası vekil adaylarının tanınırlıkları ve aday gösterilmeleri halinde seçmenlerin oy verip vermeyecekleri araştırılıyor.

Çorum'dan en az 3 milletvekili çıkarmayı hedefleyen partide listeye konacak isimler önem taşıyor. Çorum gibi Anadolu şehirlerinde vekil sayısını azaltmak istemeyen AK Parti Genel Merkezi, bu defa işi sıkı tutuyor.

İSİM İSİM SORULUYOR

Anket çalışmaları sırasında mevcut milletvekillerinin performansları, halkın kendilerine rahatlıkla ulaşıp ulaşamadıkları, hizmet noktasında beklentilerin karşılanıp karşılanmadığı gibi çok sayıda soru seçmene yöneltiliyor.

Kamuoyu araştırmaları sırasında Çorum'da Belediye eski Başkanı Av. Muzaffer Külcü, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ve AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı halk tarafından ez fazla ilgi gören isimler olarak dikkat çekiyor.

ÇOK SAYIDA ADAY VAR!

AK Parti'de mevcut milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Av. Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu'nun tekrar aday olmaları bekleniyor. Ayrıca, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Çorum eski Belediye Başkanı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Danışmanı Zeki Gül, DSİ eski Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akça, TOKİ Emlak Yönetim AŞ Genel Müdürü Ayhan Karaca, Çorumlu bürokratlar Ali Osman Kıyak ve Nurettin Kulalı ile AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, Av. Ercan Daşdan, işadamı Bekir Horuz, Gazeteci Erol Taşkan ve Av. Fatih Maden aday adayı olacak isimler arasında bulunuyor.

(Haber Merkezi)

