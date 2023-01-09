AK Parti Çorum Milletvekili MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, AK Parti İl Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı ziyarette heyet, yeni binada da AK Belediyeciliğin en güzel şekilde Çorum’a hizmet edeceğini ifade etti.

“TEK AMACIMIZ ÇORUM’A HİZMET”

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, yeni belediye hizmet binasının Çorum halkına daha verimli hizmet sunulması açısından önemli bir yatırım olduğunu dile getirdi. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a Çorum’a sunduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eden Milletvekili Ceylan “Yaptığınız çalışmalarla Çorum’a büyük bir katma değer sağlıyorsunuz. Bu binada hemşehrilerimizin daha rahat hizmet alabileceği ortamlar oluşturulması da Çorum adına bir değer. Daha güzel hizmetler yapmayı rabbim bize nasip etsin.

Tüm AK Parti teşkilatlarının ve Çorum Belediyesi’nin uyum içerisinde çalıştığını ifade eden Milletvekili Ceylan “Belediyelerimizle, il başkanlığımızla, meclislerimizle, gençlik ve kadın kollarımızla beraber tek amacımız Çorum’a hizmet etmek. Derdimiz, sevdamız Çorum.” dedi.

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı da yeni hizmet binasının Çorum Belediyesi’ne ve Çorum’a hayırlı olmasını temenni etti. Ahlatcı “Çorum’a daha güzel hizmet vermek amacıyla yapılan bu binanın hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyorum.” dedi.

“TÜRKİYE YÜZYILI, ÇORUM YÜZYILI DA OLACAK”

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da ziyaretten dolayı AK Parti heyetine teşekkür etti. Milletvekilleri ve AK Parti teşkilatları ile birlikte Çorum’a hizmet sunmanın gayreti içersinde olduklarını vurgulayan Başkan Aşgın “Bu birlik ve beraberlikle, yerelde ve hükümet yatırımları anlamında çok güzel işlere hep beraber imza atıyoruz.” dedi.

Yeni hizmet binasının tamamlanması için son birkaç aydır hummalı bir çalışma yürüttüklerini belirten Başkan Aşgın “Yılının ilk meclis toplantısını bu binada yaparak 2023 yılına girdik. Ben, bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnsanüstü gayret göstererek burada 24 saat çalıştılar ve hedefe ulaştık. Türkiye Büyük Millet Meclisi nasıl açılmışsa bizde aynı şekilde Cuma namazından sonra Kur’anı Kerim tilaveti ve besmelelerle yeni binamızda hizmete başladık. Binamızın altında ve binamızın yan tarafında büyükçe bir alanda otoparkımız var. Hemşehrilerimiz her türlü işlerini burada çok daha rahat bir şekilde görebiliyorlar. Cumhurbaşkanımızın ‘Türkiye Yüzyılı’ hedefi doğrultusunda bizde inşallah el ele hep beraber Çorum yüzyılını da inşa ediyoruz. Türkiye Yüzyılı, Çorum Yüzyılı da olacak.” diye konuştu.

