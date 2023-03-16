Seçim kararının alınmasıyla birlikte milletvekilliği aday adaylığı için süreçler başlamıştı. AK Parti'de başlayan milletvekili aday adaylık başvurusu 13 Mart 2023 Pazartesi günü saat 09.00’da başlamıştı. AK Parti'de aday adaylık başvurularının bugün sona ereceği de duyuruldu.

AK Parti Çorum İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; “Milletvekilliği aday adaylığı başvurularının internet ortamı https://Başvuru.akparti.org.tr/ üzerinde başvuru yaptıktan sonraki aşamada sisteme girilen evrakların aslının AK Parti Çorum İl Başkanlığı’na en geç 16 Mart 2023 (bugün) saat 17.00'ye kadar teslim edilecektir” görüşüne yer verildi.

(Haber Merkezi)

