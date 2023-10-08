Tahmini Okuma Süresi: dakika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleştirilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Olağanüstü kongrenin birlik ve dayanışma içerisinde gerçekleştirildiğini belirten Çelik, "AK Parti bir kere daha hem istikrarın adresi olduğunu, hem de değişimin adresi olduğunu net bir şekilde göstermiş oldu. Bu kongreyle birlikte artık tamamen yerel seçimlere doğru partimiz bütün birimleriyle çalışmalarını sürdürecek. Genel başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın başkanlığında ilk MKYK toplantımızı, bir tanışma toplantı değerlendirmeler şeklinde gerçekleştirmiş olduk. Genel başkanımızın MKYK’mıza ilk olarak verdiği görev ve altını çizdiği husus, Türkiye’yi bizde olmayan, belediyecilik hizmeti alamayan yerlerle, daha güçlü bir belediyecilik hizmetiyle buluşturmak üzere çalışmalara başlamak olmuştur” ifadelerini kullandı.

“MKYK’larımızın ortak özelliği, kadınların

siyasette daha güçlü bir şekilde yer alabilmesi”

Muhalefet partilerinde değişim tartışmaları tartışmalarının kaosla yürütülürken, AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın, hem toplumun istikrar talebini hem de değişim tartışmalarını kucaklayacak bir siyasi iradeyi ortaya koymayı sürdürdüğünü ifade eden Çelik, "Bizim bütün MKYK’larımız, bütün kongrelerimiz tecrübenin, istikrarın devamlılığını sağlayan; aynı zamanda da değişimi kucaklayan bir denge içerisinde olmuştur. Yine bütün MKYK’larımızın ortak özelliği, kadınların siyasette daha güçlü bir şekilde yer alabilmesi, partimizin her alanında etkisini göstermesi açısından güçlü bir temsile sahip olmalarıdır. Aynı şekilde gençlerin temsili ve Türkiye’nin bütün sosyolojisini kucaklayan bir siyasi hareket olarak AK Parti’nin bütün sosyal kesimleri kucaklayacak bir yayılma ve temsil içerisinde MKYK’sını oluşturması ve kongresini yapmasıdır. Nitekim Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız kongre konuşmasında bütün Türkiye’nin duyduğu gibi, daha yaygın bir şekilde bu çalışmaları sürdürebilmek maksadıyla da Meclis’ten kısıtlı sayıda arkadaşımızı MKYK’ya aldığımızı, değişik toplum kesimlerinin temsiline odaklanan bir yaklaşımı benimsediklerini ifade etmişlerdir. Bugün itibariyle artık ilk MKYK’yla birlikte bu süreç tamamlanmış bulunmaktadır. Bundan sonrası yerel seçimlere hazırlıktır” ifadelerini kullandı.

Sözcü Çelik, ayrıca listelerde olmayan Grup Başkanı ve Grup Başkan Vekilinin de MKYK’nın ve MYK’nın doğal üyesi olduğunu hatırlattı ve bu sebeple listelerde olmadıklarını ifade etti. Bütün birimlerin yarın sabah itibariyle görevlerine başlayacağının altını çizen Çelik, geçmiş dönemde görev yapan üyelere teşekkür ederek sözlerine şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız yakın zamanda Yüksek İstişare Kurulu’nu ilan edeceklerini bugün kongrede ifade ettiler. Böylece bütün birimlerimiz açısından AK Parti bu kongresinde gerçekleştirerek yerel seçime hazır hale gelmiştir. Önümüzdeki dönemde inşallah milletimizle daha çok buluşarak, Türkiye’yi AK Parti ve Cumhur İttifakı belediyeleriyle daha büyük oranda buluşturmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz”

Yeni MYK üyeleri

Öte yandan AK Parti MYK’da yer alan isimler şöyle:

"AK Parti Genel Başkan Vekili - Efkan Ala ve Mustafa Elitaş

AK Parti Sözcüsü - Ömer Çelik

Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı - Hayati Yazıcı

Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı - Erkan Kandemir

Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı - Ali İhsan Yavuz

Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı - Hamza Dağ

Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı - Zafer Sarıkaya

Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı - Fatma Betül Sayan Kaya

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı - Yusuf Ziya Yılmaz

Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı - Nihat Zeybekci

Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı - Vedat Demiröz

Ar-Ge’den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı - Mustafa Şen

İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı - Hasan Basri Yalçın

Çevre Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı - Çiğdem Karaaslan

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı - Ömer İleri

Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı - Belgin Uygur

Genel Sekreter - Fatih Şahin.”