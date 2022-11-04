AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi, Teşkilat Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Arzu Bakır, Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ercan Dasdan, İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, İlçe Kadın Kolları Başkanları ve İl, İlçe Seçim İşleri Başkanları katıldı.

Seçim İşleri Sandık Kurulu çalışmalarının ele alındığı toplantıda konuşan İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, AK Parti teşkilatların bel kemiği olan kadın kolları ile beraber yarın seçim olacakmış gibi 2023 seçimlerine hazır olduklarını söyledi.

Toplantıda seçim süreci ile alakalı istişarelerde bulunduklarını kaydeden İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, toplantının hayırlara vesile olması dileğinde bulundu.

"Hedefimiz partimizi destekleyen tüm seçmenlerin mutlaka sandığa gelmesini sağlamak, başka partilere oy verenleri de AK Parti'ye kazandırmaktır” diyen Ahlatcı, bu çalışmanın aynı zamanda partinin üye sayısını artırmak için de önemli bir fırsat olduğunu dile getirdi.

AK Parti teşkilatlarının 20 yıldır Türk milleti ile yazılan başarı hikâyesinin en önemli parçası olduğuna dikkat çeken Ahlatcı, “İnandığımız değerler uğruna yorulmak ve daha iyisini yapabilme imkânını aramak gayretimizdendir. Emin olunuz ki bu gayret bizleri 2023 ve 2024 seçimlerinde zafere ulaştıracaktır. Sahadan aldığımız enerjiyle biz bu zaferi şimdiden görüyoruz” dedi.

Hizmet sevdalısı teşkilatların, büyük bir aşk, azim ve gayretle çalışacağını ve 2023 destanının da kahramanları olacağına vurgu yapan Ahlatcı, toplantının kapanış kısmında İl ve İlçe Seçim İşleri Başkanlarına söz vererek, görüş ve önerilerini dinledi, dilek ve temennilerin ardından toplantıya katılımları sebebiyle toplantıya katılanlara teşekkür etti. (Haber Merkezi)

