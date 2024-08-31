Yaş haddi nedeniyle görev süresi dolan Gökhan Kalınsazlıoğlu’nun yerine Alaattin Enes Özdemir atandı. AK Parti Çorum Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan, Alaattin Enes Özdemir’e yeni görevini il başkanlığında tebliğ etti.

Gökhan Kalınsazlıoğlu, yaptığı açıklamada, “Değerli dostlarım, kardeşlerim ve büyüklerim. Niyet Hayr Akıbet Hayr diyerek çıktığımız bu kutlu yolda 4. yılımızı doldurduk. Rabbim en zorlu süreçlerde dahi üstesinden gelme şerefini bizlere yaşattı. Genel Merkezimizle gerçekleştirdiğim istişareler sonucunda AK Parti Sungurlu Gençlik Kolları Başkanlığından yaş haddi nedeniyle ayrılmış bulunuyorum. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanımız Sayın Eyyüp Kadir İnan’a, Genel Merkez Teşkilat Başkanımız Sayın Yusuf İbiş’e, AK Parti Çorum İl Başkanımız Murat Günay'a, Milletvekillerimiz Ağabeylerim Sayın Av. Yusuf Ahlatcı'ya, Sayın Av. Oğuzhan Kaya'ya, İlçe Başkanımız Nuh Aluç’a, İl Gençlik Kolları Başkanımız Onur Civan'a, Geçmiş dönem MKYK Üyesi Milletvekilimiz Sayın Ahmet Sami Ceylan’a, Milletvekilimiz Sayın Erol Kavuncu’ya, Geçmiş İl Gençlik Kolları Başkanımız Sayın Muhammed Fatih Temur’a, görev sürem boyunca her bir işin üstesinden birlikte geldiğimiz Kıymetli gençlik kolları teşkilatımıza İlçe Teşkilatımıza ve tüm Sungurlu halkına teşekkür eder, neferi olduğum AK Partimize ve davamıza bir ömür hizmet etmeye devam etmekten gurur duyacağımı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her daim yanında ve izinde olacağımı ifade etmek isterim. Saygılarımla. Durmak yok yola devam.” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ