AK Parti il Başkanlığı Toplantı Salonu’nda gerçekleşen devir teslim törenine, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti il ve içe teşkilatları, İl Genel Meclis üyeleri, Belediye Meclis üyeleri, AK Parti ilçe ve belde belediye başkanları ile partililer katıldı.

Devir teslim töreninde konuşan yeni İl Başkanı Av. Murat Günay, “Özellikle belirtmek isterim ki, mazlumlara sırdaş, gariplere yoldaş olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, partimin, teşkilatlarımızın ve değerli Çorum halkının emrinde olmak benim için onurdur. Görevi devir alacağımız kıymetli İl Başkanımız, kadim dostum, dava arkadaşım Sayın Yusuf Ahlatcı başkanıma bugüne kadar yaptığı hizmetler için teşkilatımız adına teşekkürlerimizi sunuyor, Devletimize ve şehrimize hizmet için çıktığı yolda başarılar diliyorum” dedi.

“Vakit Cumhurbaşkanımız liderliğinde ülkemizin istiklali için Türkiye Yüzyılı vizyonunda yüzyıllık hayallerimizi ilmek ilmek dokuma vaktidir” diyen Günay, siyasetlerinin makama değil davaya bağlı bir siyaset olduğunu, milletle içiçe olan bir siyasi hareket olduklarını ve önümüzdeki seçimde de kenetlenerek yine Çorum’dan birinci parti çıkacaklarını, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ilimizden güçlü destekle yeniden seçtireceklerini bildirdi.

Yusuf Ahlatcı da Cumhuriyet tarihinin en büyük demokratikleşme ve değişim hamlesini başlatan AK Parti’nin 2001’den bu yana girdiği tüm seçimlerden başarıyla çıkarak oylarını artırdığını hatırlattı. Ahlatcı, “Bu kutlu davada başladığım aktif siyasi hayatıma, şahsıma tevdi edilen her görevi en iyi şekilde icra etmek için çalışarak, bu kutlu davanın bayrağına halel getirmeden taşımanın onurunu yaşadım” diyerek milletvekilliği aday adaylığı için ayrıldığı görevini Günay’a devretmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

(Tugay GÖKTÜRK)

