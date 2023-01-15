Seçime aylar kala partilerde milletvekili adayı listeleriyle ilgili çalışmalar başladı. Partiler, aday adayı olmak isteyen il başkanlarının istifasını istiyor. Milliyet'in haberine göre, AK Parti'de milletvekili adayı olmak isteyen il başkanlarının istifaları önceki gün başladı.

AK Parti'de istifa eden ilk il başkanları Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Aydın İl Başkanı Ömer Özmen ve Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin oldu.

Önceki gün de AK Parti Antalya İl Başkanı Ethem Taş, 2023 Yılı Genel Seçimleri milletvekilliği aday adaylığı dolayısıyla görevinden ayrıldığını duyurdu.

(Haber Merkezi)

