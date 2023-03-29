AK Parti’de 13 Mart'ta başlayan aday adaylığı başvuru süreci 23 Mart'ta sona erdi. Çorum’dan 54 kişi aday adaylığı başvurusunda bulundu. Geçtiğimiz hafta sonu da 36 aday adayına yönelik olarak teşkilat temayül yoklaması yapıldı. Temayül yoklamasının ardından ise sıra komisyon görüşmelerine geldi. Alt komisyonda aday adayları ile mülakatlara dün başladı.

Edinilen bilgiye göre, alt komisyon yarın da Çorum milletvekili aday adayları ile yüz yüze görüşme yapacak. Komisyonun yapacağı mülakatın ardından da hazırlanacak olan rapor doğrultusunda aday listesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığındaki üst komisyonda son halini alacak. Diğer yandan Üst komisyon, çalışmalarına 2 Nisan'da başlayacağı, 8 Nisan’da çalışmalarını tamamlayacak, 9 Nisan’da da kesin listeleri Yüksek Seçim Kurulu’na sunulacak.

(Haber Merkezi)

