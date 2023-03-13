AK Parti’nin yeni il başkanı bugün belli oluyor. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri nedeniyle AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı'nın milletvekili aday adaylığı için istifa etmesinin ardından AK Parti’de yeni il başkanı için süreç başlatıldı.

CUMHURBAŞKANI ATAYACAK

Ankara'ya çağrılan isimler içerisinde AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, AK Parti İl Başkan Vekili Ali Evlüce ve İl Başkan Yardımcıları Murat Günay ile Emre Turan'ın yer aldığı öğrenildi.

Bu dört ismin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından yeni il başkanının bugün açıklanması bekleniyor.