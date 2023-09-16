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Edinilen bilgilere göre; Çorum’un İskilip, Kargı, Sungurlu ve Dodurga AK Parti İlçe Başkanları önceki gün AK Parti İl Başkanlığına davet edildi.

AK Parti Sungurlu İlçe Başkanı Metin Sarı, Kargı İlçe Başkanı Sacit Özdemir, İskilip İlçe Başkanı Yusuf Kaya ve Dodurga İlçe Başkanı Mustafa Kaplan AK Parti Çorum İl başkanlığına çağrılarak 27. Dönem Sivas Milletvekili Semiha Ekinci ve teşkilat yöneticileri ve ile bir süre görüştü.

Görüşmenin ardından ilçe başkanları istifalarını AK Parti İl Başkanlığına sundu. İlçe başkanları yerlerine yeni atama yapılana kadar görevlerine devam edecekler.

AK Parti teşkilatından konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.