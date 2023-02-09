Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında, AK Parti Çorum İl Başkanlığı tarafından yardım toplama merkezi oluşturuldu. Deprem bölgelerine gönderilmek üzere AK Parti İl ve İlçe Teşkilatlarının katkılarıyla hazırlanan acil yardım malzemeleri araçlarla konvoy halinde uğurlandı.

Ülke olarak büyük bir hüzün yaşadıklarını ve zor bir süreçten geçtiklerini ifade eden AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Çorum halkı olarak deprem bölgesindeki vatandaşların acılarını yaşadıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde tüm kamu kurumlarının deprem bölgesinde görevi başında olduğunu belirten Ahlatçı, "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara ise şifalar diliyoruz. Devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde tüm kurumlarımız görev başındadır. Bizlerde parti teşkilatları olarak genel merkezimizin de talimatlarıyla, 'Acilen ne yapabiliriz?' diye istişare ettik ve bir yardım kampanyası başlattık. Tüm kurumlarımızda valiliğimiz ve belediyemizin koordinasyonunda depremin hemen ardından arama kurtarma çalışmaları için bölgeye uzman ekipler gönderildi" dedi.

Ahlatçı, "Bizlerde halkımızın yapacağı yardımları belediyemiz eski hizmet binasında deprem bölgelerine ulaştıracağız. Dün yapılan yardım çağrısında sonra vatandaşlarımız seferber oldu. Yardım yapmak için akın akın yardım merkezlerine geliyor. Çorum halkından Allah razı olsun. Birlik ve beraberlik içerisinde bu zor günlerin üstesinden geleceğiz" diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı daha sonra İl Başkan Yardımcısı Muhammed Durak Çelik ve İl Yönetim Kurulu üyesi Erhan Yumlu ile birlikte deprem bölgesine ulaşmak için hareket etti.(İHA)

