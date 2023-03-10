AK Parti’de Yusuf Ahlatcı’nın milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etmesinin ardından yeni il başkanının kim olacağı ile ilgili çalışmalara başlandı.

5 yıla yakın süredir il başkanlığı görevini yürüten Ahlatcı, dün akşam düzenlediği toplantı ile 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri’nde Çorum Milletvekili Aday Adaylığı için görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Yusuf Ahlatcı’nın istifası ile boşalan il başkanlığı görevine her hangi bir görevlendirme yapılmadı. Genel merkez teşkilat başkanlığı tarafından parti teşkilatlarına yönelik olarak temayül yoklaması yapılacak. Yarın (11 Mart 2023 Cumartesi) AK Parti Çorum İl Koordinatörü Yahya Çelik başkanlığında oluşacak komisyon tarafından yeni “il başkanı kim olsun” diye teşkilat mensuplarına sorulacak.

Komisyon, mevcut milletvekilleri, eski milletvekilleri, eski il başkanları, belediye başkanları, ilçe başkanları, gençlik kolları ve kadın kolları başkanları, kurucular kurulu üyeleriyle yüz yüze görüşecek.

Ayrıca, il yönetimi, il disiplin kurulu, demokrasi ve hakem heyeti, il kadın ve gençlik kolları yönetimi, merkez ilçe yönetimi ile ilçe kadın kolları, gençlik kolları başkanlarının da katılacağı gizli oylama yapılacak. Yüz yüze görüşmeler ve oylamanın neticesinde de il başkan adayları genel merkez tarafından değerlendirilecek.

Öte yandan AK Parti’de milletvekili aday adaylığı için istifa süreci başlarken, süreç 17 Mart 2023 tarihinde sona erecek.

(Haber Merkezi)

