AK Parti İlçe Başkanı Metin Özsarı, stantta halkla bir araya gelerek “Türkiye Yüzyılı” hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Metin Özsarı, “Türkiye Yüzyılı Başlıyor kapsamında açmış oluğumuz üye standımızda hemşerilerimizi misafir ettik. Hep birlikte daha güçlü bir Türkiye yolunda teşkilatımıza üye olmaları için vatandaşlarımızı davet ettik. Üye olan tüm vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ederim” dedi.

Özsarı, vatandaşların istek ve önerilerini dinleyip, üye olmak isteyenlerin üyelik işlemlerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Üye kayıt çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Metin Özsarı, “Üye standımızda bizleri ziyaret ederek, AK Parti ailemize katılan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Üye olmak isteyen ve büyük ailemize katılmak isteyen vatandaşlarımızı bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)

