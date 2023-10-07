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AK Parti’yi 2024 yılı Mart ayında yapılacak yerel seçimlere götürecek kadro belli oldu.

Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirilen AK Parti’nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi’nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) listesi açıklanırken, 75 kişilik listede İstanbul'dan 2 Çorumlu hemşehrimiz asil olarak MKYK'ya girerken, 1 hemşehrimiz de yedek listede yer aldı.



İstanbul'da yaşayan Çorumlu hemşehrimiz Hülya Terzioğlu MKYK asil listesinde yer alırken, yine İstanbul’da yaşayah Mehmet Sarı da Disiplin Kurulu asil üyeliğine seçildi. Bir dönem Çorum AK Parti İl Başkanlığı'nda da görev alan Sümeyye Esenyel ise MKYK yedek üyeleri listesinde kendine yer buldu.

CEYLAN YOK!

Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İller Bankası'nda görev verilen AK Parti MKYK Üyesi ve önceki dönem Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ise listede yer alamadı.