AK Parti İl Başkanı Günay, milletvekili aday adaylığı işlemleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çorum'da milletvekili aday adaylığı müracaatlarının sürdüğünü belirten Günay, “Yoğun bir aday müracaatı başvurusu söz konusu. Merkez Yürütme Kurulu (MYK) kararı almak suretiyle aday müracaatlarının biraz daha uzatılmasına karar verilmiştir. İlgili MYK kararına göre aday müracaatları 22 Mart 20223 Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar uzatılmıştır. İllerde zorluk yaşanmasın, adaylık müracaatlarında bulunanlar da daha rahat bir şekilde müracaatta bulunsun diye bu karar alınmıştır” dedi.

Yoğun bir milletvekili aday adaylığı başvuruların olduğunu belirten Günay, “Bunun çok daha fazla bir şekilde artarak devam edeceğini görüyoruz. Zaten o rağbeti, o yoğun başvuru görüldüğü için de bu tarihler esnetilmiştir” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)

