Partilerine ve Çorum’a yakışır bir kongre yapacaklarını belirten AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, “Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, AK Parti Corum Merkez İlçe Başkanlığı olarak 8. Olağan Kongremize büyük bir heyecan ve kararlılıkla hazırlanıyoruz” dedi.

Yeni Türkiye Yüzyılı'nın hedeflerine ulaşmak için Çorum ’da daha güçlü adımlar atmak için yola devam ettiklerini belirten Alagöz: “Halkımıza dokunmayı ve partimize olan güveni daha da pekiştirmeyi sürdüreceğiz. Birlik ve dayanışma içerisinde, azim ve inançla hizmet etmeye devam edeceğiz. Siz değerli yol arkadaşlarımı 8. Olağan Kongremizde aramızda görmekten mutluluk duyarız” diye konuştu.

Kongrelerin AK Parti’de her zaman bayram ve kardeşlik havasında, birlik ve beraberlik içerisinde geçtiğini vurgulayan Alagöz, 4 Ocak 2025 Cumartesi günü saat 13.00’de Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda yapılacak olan kongreye tüm Çorum halkını davet etti.

Editör: KEMAL YOLYAPAR