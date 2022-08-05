İlçe teşkilatları, ilçe belediyeleri ve ilçe kurumlarına sık sık ziyaretler yaparak ilçelerdeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, bir dizi ziyaret için Alaca’ya gitti.

MKYK Üyesi Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Milletvekilleri Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, İl Başkan Yardımcıları, İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, Alaca İlçe Başkanı Ragup Ağaçdan, İlçe Kadın Kolları, İlçe Gençlik Kolları Başkanı ile birlikte Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu’yu ziyaret ederek, yapılan hizmetler, vatandaşlara yönelik çalışmalar ve yeni projeler üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdi.

“Memleketimiz için bize düşen daha fazla çalışmak, üretmek, birlikteliğimizi müdafaa ve muhafaza etmektir. Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde daha güzel yarınlar daha müreffeh bir Türkiye için çalışıyoruz” diyen Ahlatcı, Alaca’ya en iyi şekilde hizmet etmek için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Hizmet kalitesini artırmayı ve vatandaşlara daha iyi hizmet sunmayı kendilerine ilke edindiklerini kaydeden Ahlatcı, “Belediyemizin araç filosunu güçlendirme adına Belediyeler Birliği’yle yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde ilçemize bir kepçe daha kazandırdık. İlçe halkımıza hayırlı olsun” dedi.

Alaca Toprak Mahsülleri Ofisi alım sorumlusu Ayşe Cücülü ve personelini, Alaca Ticaret Borsası Meclis Başkanı Arslan Gür, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hasan Kellegöz ve Yönetimini, Alaca Ulidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Alaca Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Sami Bilge, Şube Müdürü Nihal Armutçu ve yönetimini, önceki dönemler AK Parti İlçe Başkanı Ümit Tokgöz’ün işletmecisi olduğu Perla Mobilya, Alaca Ekin Pazarı esnafı ve ilçe sakinlerini ziyaret eden İl Başkanı Ahlatcı, “Memleket işi gönül işi diyerek çıktığımız yolda sıkılmadık el dokunulmadık gönül bırakmıyoruz. Sevdamız ve derdimiz, hemşerilerimizin talepleri ve istekleri doğrultusunda eser ve hizmet siyaseti yaparak çalışmalarımızı sündürmektedir. Bizim millet sevdamız karşılığı beklenmeyen bir sevda ve maneviyat sözleşmesidir. Gerek ilçelerimizde olsun gerekse il merkezimizde olsun toplumumuzun ve memleketimizin gelişmesine katkı sağlayarak var gücüyle çalışan ve katma değer katan tüm Sivil Toplum Kuruluşlarımızın her konuda destekçisi olmaya devam edeceğiz. Ayrıca Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a üreticilerimize verdiği desteklerden ötürü şükranlarımı arz ediyor, topraklarımızın bereketi için ter döken tüm çiftçilerimize teşekkürlerimi iletiyorum. Çiftçimize, üreticimize sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir yıl diliyorum. Bizleri bugün burada samimiyetle karşılayan tüm alacalı hemşerilerime misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti Alaca İlçe Başkanı Ragup Ağaçdan başkanlığında yürütülen haftalık olağan ilçe yönetim kurulu toplantısına da katılan İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ilçe yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 2023 Türkiye’si için hedeflerimize bıkmadan, yorulmadan ve yılmadan ilerleyeceğimize ilçe teşkilatlarımız ve hemşerilerimiz ile birlikte ideallerimizi gerçekleştireceğimize eminiz” diyen İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ; “Millet iradesini merkeze alan ülkesine ve davasına sevdalı Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, milletine duyduğu inanç ve 20 yıldır millete verdiği sözleri yerine getirmiş olmanın özgüveniyle çizgisini koruyarak, hedeflerine ilk günkü heyecanla yürümeye devam ediyoruz. Bu minvalde AK Parti Çorum İl ve İlçe teşkilatlarımız ile birlikte Çorum’umuzu 2023, ardından da 2053 ve 2071 hedeflerine ulaştırmak için hazırız” dedi. (Haber Merkezi)