AK Parti İskilip İlçe Kadın Kolları Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, düzenlenen yardım kampanyasında tedarik edilen mutfak eşyalarından, içinde tencere, tava, çaydanlık, ekmek bıçağı, saklama kabı, çay tepsisi, sofra bezi, altışar tabak, kaşık, çatal, çay kaşığı, çay bardağı, su bardağı ile çorba kepçesi ve servis kaşığı bulunan 19 koli hazırlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Kabalak, yardım kampanyası kapsamında ilçede yoğun çalışma yaptıklarını bildirdi.

Toplanan yardım malzemelerini deprem bölgesine göndermek üzere hazır hale getirdiklerini belirten Kabalak, "Başta İlçe Başkanımız Yusuf Kaya olmak üzere destek verenlere ve Yönetim Kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yaralarımızı birlikte sarmak için çalışmalarımız partimizin talimatları doğrultusunda devam edecektir." ifadelerini kullandı.