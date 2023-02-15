Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yaşanan depremlerden sonra yıkım büyük oldu. Binlerce vatandaşın enkaz altında kaldığı deprem bölgesine dünyadan ve ülke genelinden yardım ekipleri destek olmak için deprem bölgesine intikal etti. AK Parti Çorum teşkilatları da Başkan Yusuf Ahlatcı, öncülüğünde depremden büyük zarar gören Adıyaman’a, hem ilk yardımda bulunmak hem de psikolojik destekte bulunmak için yola koyuldu.

Deprem bölgesinde yardıma muhtaçlara yardım etmek için yola çıktıklarını belirten Ahlatcı, “İl Yönetimdeki ve ilçe başkanı arkadaşlarımız ile birlikte depremzedelere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağız. Ülke olarak gerçekten çok zor günler geçiriyoruz. Bizlerde en azından bir nebze de olsa orada ki vatandaşlarımıza destek sağlayalım yardımcı olalım" diyerek bölgeye hareket ediyoruz” diye konuştu.

Çorum’dan, Adıyaman’a gönderilecek yardımların da koordinesini yapacaklarını açıklayan Ahlatcı, Yaşanan deprem sonrası yaraların biran önce sarılması için tüm Türkiye’nin tek yürek olduğu ifade etti. Ahlatcı, hep birlikte, birlik ve beraberlik içerisinde bu asrın felaketin yaralarını saracaklarını söyledi.

(Haber Merkezi)

