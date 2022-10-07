Programda konuşan AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, 2023’e Doğru Şehir Buluşmaları kapsamında güzel bir çalışmaya imza atacaklarını söyledi. Şehir merkezi başta olmak üzere 14 ilçede tüm vekillerle birlikte gönül gönüle bir çalışmaya imza atacaklarını anlatan Ahlatcı, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da ‘kalem’ dediği gibi geçen seçimlerde yüzde 64’le destek vermişti Çorum, inşallah 2023 seçimlerinde de çıtamızı çok daha yükseltiyoruz. Dünyanın merkezinden inşallah yüzde 70’le daha büyük bir destekle yolumuza devam edeceğiz.” dedi.

