AK Parti Çorum İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur ve beraberindeki AK Gençlik yönetici ve üyeleri deprem felaketi ile sarsılan Adıyaman’da çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sosyal medya hesabından yapılan çalışmaları anlatan Temur; “AK Gençlik Çorum olarak Adıyaman’da oyuncaklarımızı çocuklarımızla buluşturuyoruz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bir oyuncak binlerce tebessüm olur dedik, çok şükür öylede oldu. İnşallah Adıyaman’daki tüm çadır ve konteynır kentlerde kalan çocuklara oyuncaklarımız ulaşacak. İnşallah Adıyaman’da eksiğimiz kalmayacak” görüşüne yer verdi.

Adıyaman’da çalışmalarını sürdüren AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan da AK Gençlerin yaptığı çalışmalarla ilgili paylaşımda bulunarak “Asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgemizde bir Cemre olup Adıyaman’da gece gündüz demeden afetzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çalışan AK Parti Çorum İl Genlik Kolları Yönetim Kurulu üyeleri ile bir aradayız. Allah hepinizden razı olsun. 8 binden fazla Cemre gönüllümüz, ilk andan itibaren milletimizin yaralarını sarmak için dayanışmayı güçlendiriyor ve büyütüyor. Çadırkentler başta olmak üzere yardım dağıtımları, temizlik faaliyetleri ve çocuklar için düzenlenen aktivitelere katılan tüm gençlerimizi kutluyorum” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

