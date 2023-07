AK Parti Çorum İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İl Divan Toplantısı, Oğuzlar ilçesinde gerçekleştirildi. Toplantıda AK Parti teşkilatlarının 2023 yılı seçimleri öncesi izleyeceği yol haritası masaya yatırılırken, teşkilatlara sahaya inerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti hükümetleri tarafından bugüne kadar yapılan hizmetlerin seçmene anlatılması kararlaştırıldı. Sahada yapılacak ziyaretler sırasında 2023 seçimlerinin önemi ve yapılan yatırımlar seçmene anlatılacak.

“2023’TE DAHA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ”

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 2023 seçimlerinde AK Parti’nin daha güçlü bir şekilde yoluna devam edeceğini söyledi. Çorum Belediyesi olarak tüm ilçeler olmak üzere beldelere de hizmet etmeye çalıştıklarını kaydeden Aşgın, “İlçelere ve beldelerimize verdiğimiz vaatlerin hepsini yerine getirerek ilçe ve beldelerimize sahip çıkıyoruz. Dün Cumhurbaşkanımızın Şangay toplantısı öncesi verdiği fotoğrafı hepimiz gururla onurla paylaştık. Başta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olmak üzere zirveye katılan devlet başkanlarının yer aldığı fotoğraf dış politikada nereye geldiğimizin bir göstergesi. Bunun yansımalarının devam etmesi için önümüzde 2023 yılı seçimleri var. Seçim sürecinde her şeyden fedakarlık ederek Cumhurbaşkanımızın ve partimizin başarısı için gece gündüz demeden durmadan çalışacağız. Bir ve beraber olacağız. Birlikte olmaz denilenleri olduruyoruz yapılamaz denilenleri yapıyoruz. Durmak yok yola devam diyoruz. 2023 yılında daha güçlü şekilde devam edeceğiz” dedi.

“2023 SEÇİMLERİ YÜZYILIN SEÇİMİ, 2023’TE TARİH YENİDEN ŞEKİLLENECEK”

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu da, 2023 seçimlerinin yüzyılın seçimi olduğunun altını çizerek, “2023’te tarih yeniden şekillenecek. Türkiye ya kutlu yoluna devam edecek ya da dünyadaki bu kurtlar sofrası zulüm devam edecek. AK Parti kadroları olarak buna asla müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ortak bir dille yapılan hizmetleri halka anlatacaklarını kaydeden Kavuncu, “AK Parti tarih yazdı. Tarih yazmaya devam edecek. Her insan, her oluşum gibi her siyasi parti de yıllar sonra tarihe mal olacak. Tarihimiz nasıl Fatih Sultan Mehmet Han’dan, Kanuni Sultan Süleyman’dan, Yavuz Sultan Selim’den bahsediyorsa AK Parti’den de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan onurla bahsedecek. AK kadroların her biri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı temsil ediyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi tarihi bir önem arz ediyor.Çorum, AK Parti’nin ilk belediyelerinden. Çorum, AK Parti’nin kalesi. Eğer genelde merkezi hükümet, yerelde belediyelerimizin hizmetleri olmasaydı kimse bir partiye bu kadar gönül vermezdi. AK kadrolar, abi-kardeş hukukunda çalışıyor. Tüm teşkilatlarımız el birliği ile önemli eserlere imza attı. 2023 seçimlerine giderken teşkilatlardan, milletvekillerine, sandık müşahitlerine kadar yapılan hizmetlerin yer aldığı ortak bir broşür hazırlayalım. Ortak bir dille yapılan hizmetleri anlatalım. Bu kadrolar yüzyılın seçimlerinde tarihe şahitlik edecekler. Dünya tarihi içerisinde en önemli kırılma noktalarından birisine şahitlik edeceğiz. Ya var olacağız ya yok olacağız. Bu kadar net” şeklinde konuştu.

"2023’TE TARİHİ YENİDEN YAZACAĞIZ"

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, tarihin 100 yılda bir yazıldığını dile getirerek, “2023’te tarihi yeniden yazacağız” dedi.

Seçim sathı mahaline girildiğini ve artık seçim sürecinin başladığını anlatan Oğuzkan Kaya, şunları kaydetti:

“Bu saatten sonra hepimizin ortak dil belirlemesi gerekiyor. Ortak dil ile kendimizi anlatmalıyız. Ortak dilimizde pozitif bir dil olmalı. Seçime kadar gerçekleşmeyecek vaatler talepleri gündeme getirmek partimize zarar verir. Millette bunu neden yapmadınız diye hesabını sorar. İcraatlarımızı anlatmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti bugüne kadar devrim niteliğinde çalışmalara imza attı. Bugün hizmet gitmeyen ne bir ilçe, ne bir belediye var. Tüm ilçeler ve beldelere AK Parti hizmet götürdü. Tüm enerjimizi buna ayıracağız. Fitneye, fesada ayıracak zamanımız yok. Bir olacağız. Beraber olacağız. Aklımızdan ayrılığı çıkaracağız. Cumhurbaşkanımız gidip Şangay’da toplantıda dünyaya ayar verirken, en ufak meseleyi dünyanın en önemli meselesi gibi görüp her gün gündeme getiriyoruz. Seçime kadar yaptıklarımızı anlatalım. Başka bir şey konuşalım. Sağlıkta, eğitimde, ulaşımda, alt yapıda, üst yapıda, savunma sanayiinde ve birçok alanda yaptığımız birçok iş var, bunları anlatacağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğini anlatacağız. Gündemi biz belirleyeceğiz. Yapılan hizmetler unutuldu. Biz hizmetlerimizi anlatacağız. Doğalgaz çalışmaları, petrol kuyusu çalışmaları devam ediyor. 250 bin konut projesi hayata geçti. Yerelde doğalgaz çalışmaları, sulama yatırımları, seçim hızlı olacak. Ben koşamıyorum diyen varsa ben de dahil olmak üzere görevi başkasına devredecek. Çünkü seçim zor geçecek, hızlı geçecek. 2023 yılında cumhurbaş

“YAPILANLARI HİÇ USANMADAN ANLATACAĞIZ”

AK Parti'nin hizmetlerini usanmadan anlatacaklarını söyleyen AK Parti MKYK Üyesi, Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan da, “Önümüzdeki dönem çok önemli, buna göre hareket edeceğiz. 15 seçim oldu, 13 seçimin içerisinde oldum. Yapılanları hiç usanmadan anlatacağız. Şifremiz bu. Amerika’yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Seçim sonuna kadar Boğazkale ilçemiz de dahil doğalgazsız ilçemiz kalmayacak. İlçelerimizin yanı sıra Aşdağul ve Düvenci beldemiz de doğalgaza kavuşacak. Her yerde imzamız var. Biz bu hizmetlerimizle seçimi kazanırız. Ama bunun hikayesini iyi yazacağız. Sağlıkta reform yapıldı. Seçim stratejimizi iyi belirleyeceğiz” diye konuştu.