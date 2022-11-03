Grup toplantısında, MKYK Üyesi, Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum Milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Merkez İlçe Başkanımız Erhan Akar, ilçe başkanları, ilçe ve belde belediye başkanları hazır bulundu.



Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, toplantı sonrası yaptığı paylaşımda, 3 Kasım 2002 tarihinden bu yana millete hizmet yolculuğunun devam ettiğini, kararlılıkla 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine doğru yürüdüklerini belirterek, “2023 hedeflerimize,2053 ve 2071 vizyonumuza uygun bir Türkiye'yi milletçe el ele inşa edeceğiz. Gecesini gündüzüne katarak, vatanı, bayrağı, milleti, devleti ve ezanı için bu kutlu davaya gönül vererek hizmet eden herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı da, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitaben “Çorum seninle gurur duyuyor” ve “Her daim seninleyiz” mesajlarını tekrarlarken, “Yeni Kızılelma'mız, yüzyıllık projeksiyon olan milli ve manevi değerlere sahip, güçlü, adil ve değerlerinden asla taviz vermeyen Türkiye'dir. Biz bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız.” ifadelerini kullandı.



(Haber Merkezi)

