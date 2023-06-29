Günay'ı darbedip gasp teşebbüsünde bulundukları iddiasıyla hapis cezasına çarptırılan 5 kişinin yakınları, Kurban Bayramı dolayısıyla Çorum Belediyesi hizmet binası önünde düzenlenen bayramlaşmaya katılarak, Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve AK Parti İl Başkanı Murat Günay ile görüşmek istedi.

Polis ekiplerince alana alınmayan sanık yakınları, taşkınlık çıkardı.

Bunun üzerine alandan uzaklaşmaları için uyarılan ancak dikkate almayan sanık yakınlarından 6'sı, polis barikatını aşarak alana girmeye çalışınca gözaltına alındı. 5'i kadın 6 kişinin polis merkezindeki işlemleri sürüyor.