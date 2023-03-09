Parti binasında basın toplantısı düzenleyen AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri, AK Parti Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir’in onayıyla milletvekilliği aday adaylığı için il başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. "Cumhurbaşkanımız, genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti'nin ışığını Türkiye’nin üzerinden eksik etmesin" diyen Ahlatcı, "Durmak yok yola devam. Allah, Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. 2023 seçimlerinde bu meydanda hep beraber Cumhurbaşkanımızın 15’nci seçim zaferini Allah bizlere kutlamayı nasip edecek” diye konuştu.

Toplantıya Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, bazı ilçe ve belediye başkanları ile parti yöneticileri katıldı.