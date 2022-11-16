AK Parti İl Kadın Kolları’nın her ay farklı bir ilçede düzenlediği ilçe toplantıları bu ay Çorum’da yapıldı. İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir’in başkanlığında yapılan Çorum buluşması, Millet Bahçesi’nde düzenlenen sabah kahvaltısı ile başladı. Programa Çorum Belediyesi Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da eşi Feyza Aşgın ile birlikte katıldı.

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ın eşi Ebru Ceylan’ın da konuk olduğu program ilçe teşkilatlarından yoğun bir katılım ile gerçekleşti.

Programda konuşan Başkan Aşgın, 2023 seçimlerinin önemine işaret ederek, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı dünya lideri olarak, onurlu ve kutlu yürüyüşüne devam ettirebilmesi için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında, emin adımlarla yeni Türkiye yüzyılını hep birlikte inşa edeceğiz.” dedi.

AK Parti iktidarının yerelde ve merkezde herkese örnek olabilecek çok güzel işlere imza attığını dile getiren Aşgın, “Bu güzel işlerin sebebi, teşkilatlarımızdaki birlik, beraberlik, kardeşlik ruhu ve adanmışlıktır.” dedi.



(Haber Merkezi)

