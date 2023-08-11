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"Ailem ve Ben" Yaz Atölyeleri Etkinliği, Buhara Kadın Kültür Merkezi'nde 7 Ağustos - 26 Ağustos 2023 tarihleri arasında hafta içi her gün ve Cumartesi günleri, sabah ve öğleden sonra ikişer grup halinde gerçekleşiyor.

Etkinlikler kapsamında anne-çocuk oyun atölyesi, geri dönüşüm atölyesi, taş boyama atölyesi, ahşap oyuncak boyama atölyesi, masal çemberi, deney atölyesi, ritim atölyesi faaliyetleri yapılıyor. 4-6 yaş arası çocukların anneleriyle birlikte katıldığı etkinliklerde ebeveyn-çocuk ilişkisinin güçlendirilmesi, çocukların psikolojik ve sosyal gelişimine katkı sağlanması hedefleniyor. Etkinliklerin ilk gününde ahşap oyuncak boyama çalışması yapan çocuklar, keyifli bir gün geçirdi.

Öte yandan Buhara Kültür Merkezi’nde kadınlara yönelik mutfak atölye çalışmaları da devam ediyor. Buradaki etkinliklere katılan kadınlar, içli köfte, yaş pasta ve profiterol yapımını öğrendi.