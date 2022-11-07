ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 8. dereceden 40 adet kadroya atama yapılmak üzere sözlü sınavla Aile ve Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcısı alınacak.

Adaylar başvurularını 7 - 18 Kasım 2022 tarihleri arasında e-Devlet Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak gerçekleştirecekler. Birden fazla bölüm mezunu olan adaylar sadece bir bölüm için müracaatta bulunabilecek.

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