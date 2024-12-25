Türk Sağlık Sen Şube Başkanı Gök, Aile Sağlığı çalışanlarının HYP mağduriyetinin giderilmesi için Sağlık Bakanlığı’na yaptıkları başvuru ile ilgili açıklamada bulundu.

Aile hekimliklerinin son sözleşmeden de kaynaklı sorunlarının çözümü için hukuki sürecin başlatıldığını ve bu mağduriyetlerin önlenmesi adına tüm platformlarda yaşanılan sorunlara çözüm talep ettiklerini kaydeden Mehmet Fatih Gök, “2005 yılından beri Türk Sağlık-Sen olarak sistemdeki sorunların çözülmesi ve çalışanların taleplerinin karşılanması tüm gücümüzle mücadele etmekteyiz. Birçok sorunu çözdüğümüz ve çalışanların mağduriyetlerini sonlandırdığımıza herkes şahittir. Sendikal mücadele uzun solukludur. Bizde bu mücadeleyi yılmadan çalışanın yanında doğrudan yana tavır alarak sürdürüyoruz. Sorunların tespitine ve buna yönelik girişimlerimize bugün bir yenisini daha ekledik

Aile sağlığı çalışanlarının diyabet taraması ve izlemi, hipertansiyon taraması ve izlemi, kanser mamografisi, KVR taraması ve izlemi, obezite taraması ve izlemi ile yaşlı sağlığı izlemi gibi kendilerinden kaynaklı olmayan HYP tarama ve takip işlemleri nedeniyle maaş ödemelerinde düşüş yaşadıkları görülmüştür. Çalışanlarda bu mağduriyetlerine sendikamıza iletmişler ve çözüm için girişimlerde bulunmamızı istemişlerdir. Sendikamız tarafından Sağlık Bakanlığı’na bir başvuru yapılarak Aile sağlığı çalışanlarının HYP tarama ve takip işlemleri nedeniyle maaşlarında yaşanan düşüşlerin giderilmesi için düzenleme yapılması istenmiştir” dedi.

Yapılan başvuruda aile sağlığı çalışanı olarak görev ifa eden personellerin kendi sorumlulukları dışında kalan HYP tarama ve takip işlemleri nedeniyle maaş ödemelerindeki düşüşlerin önüne geçilebilmesi adına gerekli mevzuat düzenlemelerinin hayata geçirilmesinin istendiğini de ifade eden Gök; “Bu arkadaşlarımız kendileriyle ilgisi olmayan bir işlem nedeniyle mağdur edilmektedirler. Bu konuda hakkaniyet ölçüsünde düzenleme yapılarak bu mağduriyet giderilmelidir. Konunun takipçisi olmaya çalışanların hak ve hukuk mücadelesini kesintisiz sürdürmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ