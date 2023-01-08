Konferansta konuşan Saliha Erdim, anne ve babaların çocuklara karşı davranışları ve aile ilişkileri üzerine tavsiyelerde bulundu.

Saliha Erdim, aile içi huzuru ve mutluluğu artırmak için aile fertleri arasındaki iletişimi iyileştirmenin önemine vurgu yaptı. Anne-baba ve çocuk üçgeni, aile dinamikleri, çocuklarla olan iletişim gibi birçok konuda tecrübelerini paylaşan Erdim, “Çocuklarınızın kendilerini değersiz hissetmemeleri için onların değerli olduklarını ve sevildiklerini hissettirecek cümleler kurmalısınız. Çocuklarımızı Allah’ın emanetini olarak görüp Allah’a iyi kulluk yapacak insanlar olarak yetiştirmeliyiz” dedi.

Konferansın sonunda Vali Mustafa Çiftçi’nin eşi Azime Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın eşi Feyza Aşgın, Saliha Erdim’e çiçek ve hediye takdim etti. Program sonunda dinleyicilerle bir araya gelen Erdim, imza töreninin ardından sevenleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

(Volkan SINAYUÇ)

